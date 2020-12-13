北返有位了 高鐵宣布晚間加開1班自左營北上列車 14:402020/12/13 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵宣布晚間加開1班車。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵公司將於今日晚間，自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，加強服務旅客週末北上之旅運需求。 加班車資訊如下： 12／13（日） 北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。 空氣清淨機連開3天 蔡阿嘎打開一看怒了：吹心酸的 婷婷勤寫歌練舞返幕前攻舞台劇 (中時 ) #加開 #左營站 #北上 #北返 #有位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《新墨魂Online》與《富達樂透》跨界聯名 雙11雙倍優惠活動開跑 09:262020/12/13 生活 台北市清晨街頭爆槍響 囂張男子持道具槍連開4槍 10:072020/12/13 社會 妻好奇打開帥尪電腦 點開資料夾崩潰秒提離婚 09:132020/12/13 娛樂 空心菜一炒就變黃 內行曝：起鍋前加1物保證翠綠 11:412020/12/13 生活 美龍蝦銷歐免關稅 04:102020/12/13 專題周報 電商熱爆 中美線快船搶貨載 04:102020/12/13 財經要聞 黎智英鐵鍊纏腰出庭 不准保釋 04:102020/12/13 兩岸要聞 住W飯店閃起來狂歡迎2021 04:102020/12/13 焦點要聞 安力-KY董事長許振焜 用愛凝聚戰鬥力 04:102020/12/13 專題周報 台裔太空人 林其兒有機會登月 04:102020/12/13 兩岸要聞 亦帆美聲開唱 露天電影院開張 06:332020/12/13 娛樂 生活熱門新聞 搭捷運被黑洞狂吸？女大生拍下奇觀 網笑翻：後勁好強 - 生活 汶川大地震拉一把！大叔救活22歲少女 她感動以身相許 - 生活 去好市多買蛤蜊吃到2顆大珍珠網喊發了 真相卻讓人崩潰 - 生活 空心菜一炒就變黃 內行曝：起鍋前加1物保證翠綠 - 生活 大腸癌竟和日曬有關 冬季養生多數人都錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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