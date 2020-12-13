台灣高鐵公司將於今日晚間，自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，加強服務旅客週末北上之旅運需求。

加班車資訊如下：

12／13（日）

北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。

(中時 )