一名來自越南的模特兒Chau Bai身高不到160公分，但一上鏡頭氣勢超強，有別於一般伸展台上身高動輒170、180以上的模特兒，雖然個頭矮人家半截，但因氣質獨特、霸氣十足，仍吸引各大精品邀請她代言，讓她短短2年間便用自己賺來的錢全額買房。
《四方報》報導，現年23歲的Chau Bai，高中時期就踏入模特兒界，當時的她因為成績不好，一度被貼上「叛逆」標籤，但她將讀書的時間都拿來鑽研化妝、打扮，20歲就開始當網紅，因時尚品味和拍攝技巧出眾，沒想到一躍成為國際精品寵兒。
Chau Bai出道後一夕爆紅，甚至只花了短短2年就用自己賺來的錢在胡志明市全額買房，還成為越南版福布斯「30 under 30」之一。Chau Bai家境平凡，原本父母希望她能好好讀書，偏偏她只對時尚著迷，18歲那年就認識已有小名氣的DEC AO，兩人陷入熱戀，並常常一起穿搭拍照，讓Chau Bai成為越南最紅的新生代網紅之一。
沒想到當年的「問題學生」人生大逆轉，找她拍攝的全是歐美知名精品，她風格多變，幾乎什麼造型都能駕馭，技巧穿搭甚至讓她看起來十分顯高，這對情侶檔還一起上遍了越南的時尚雜誌，成為眾人關注焦點。
(中時新聞網)
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