今年是大陸女星江疏影的事業豐收年，她以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角，再攀演藝事業高峰，人氣很夯的江疏影昨（12日）則俏麗出席2020國劇盛典，她豪開深U露美胸，不過江疏影卻慘被工作人員曝光她的裙下風光，私密照被PO網全被看光。

江疏影昨以一襲黑色深U長禮服亮相2020國劇盛典，她豪曬低胸，畫面超性感，不過工作人員在活動前卻悄悄曝光江疏影的裙下風光，揭露女神的禮服裙擺拉起來，裡面穿的竟然是灰色毛褲，工作人員還虧江疏影：「今天禮服裡面真的要穿秋褲和襪子嗎（這部是我想像的女明星樣子）」。

面對工作人員的嫌棄，江疏影則大方回應：「我這是高筒靴！」同時，江疏影工作室也發文寫下：「在要面子和要溫度之間，女明星還是選擇了溫度，一會紅毯見」，也讓外界不禁感嘆藝人在寒冬還要忍住寒意的驚人意志。

江疏影工作室微博全文。（圖／取材自江疏影工作室微博）

其實江疏影上月底現身成都出席紅毯活動時，江疏影不畏9度低溫，仍以一襲露酥胸、開高衩的黑紅漸層禮服亮相，敬業的江疏影手拿電暖蛋取暖上陣，也讓外界心疼不已。

(中時新聞網)