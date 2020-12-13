新冠肺炎疫情雖然嚴峻，竹南鎮公所關懷弱勢家庭不打烊，今年鎮公所動員多個公司行號、社福團體、學校共同出錢出力慰助弱勢，13日上午在中興商工舉行送暖園遊會，除了準備熱鬧歌舞及美食，現場還有中興商工師生提供義剪，讓弱勢朋友煥然一新迎接新年。
竹南鎮公所持續多年舉辦歲末送暖弱勢活動，規模愈辦愈大，從最初第一次發動募捐得款數萬元開始，活動愈受各界肯定，參與單位快速增加，到今年，鎮公所全部募得各界善款87萬5千元，全部用來購買各類民生物資。其中，潤泰集團更每年固定捐贈1百萬元供做竹南全鎮中小學營養午餐，更直接嘉惠全鎮弱勢學童。
歲末將至，竹南鎮公所邀集社福慈善團體、鎮內各廠商公司行號及宗教團體等，在中興商工舉辦寒冬送暖感恩活動，現場除了安排了許多好看的表演節目，並有推拿按摩、免費春聯索取及美食饗宴等活動，苗栗縣長徐耀昌親赴現場感謝熱心慈善團體。
地主中興商工除了義務提供學校場地來舉辦活動，並由時尚造型科師生提供義剪，竹南君毅中學餐飲科學生，也提供自己製做的土司麵包贈送給弱勢朋友。
竹南鎮長方進興表示，希望藉此活動能慰助低收入戶及邊緣戶等弱勢家庭，使這些家庭對未來能更有信心，同時也能過個好年。尤其是在此景氣不佳的時節，鎮內弱勢家庭戶更需要大家關懷，讓這些家庭獲得最溫暖的關懷，讓這股愛的力量能夠傳達到整個社會。
(中時 )
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