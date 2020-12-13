【愛傳媒滾動力頻道專欄】若提起台北地區知名手工甜點師傅，你不能不知道的是這一位深夜裡的法國手工甜點創辦人劉啟任，他於國中時因家庭碰上金融風暴而走入低谷，只好出外四處打工，而後主要擔任補教業老師，並於20歲時創業開設補習班。

然而，原先從事補教業的他，在某一次甜點店的投資機會下，展開了補教與甜點兼顧的生活，不久跑道重心漸轉，他才開始全神貫注地經營甜點領域的事物，經常於閒暇之餘自我學習，對於甜點品質有著嚴格標準的劉主廚，對於自身技術的要求也高，他在製作甜點前，都會做足所有功課，並將細節逐一統整記錄，因此他在甜點操作過程中的菜鳥型失誤也相比一般新人大幅降低。

創業猶如翻山越嶺的長途耐力賽，但劉啟任的甜點店經營學，卻有著自己的一套辦法，他將早期的補教業工作經驗，帶入甜點店內的員工訓練模式中，他認為「犯錯，就是學習的時機！」

因此他不怕員工犯錯，甚至期待失誤的來臨，只因他希望能夠陪伴在旁，並且慢慢地帶領員工在錯誤中成長。

此外，對劉主廚來說，消費者的感受比什麼都還重要，他時常耳提面命地與員工分享：「創業最重要的一點就是當消費者產生任何一個負評的時候，要積極面對，在調整中想辦法把負評變成正評！」

他認為若想維持良好的顧客關係及品牌形象，就需要耐心找出問題的癥結點，並努力滿足消費者的最終需求，而這也是深法團隊一直在努力做的事情。

聊起「深夜裡的法國手工甜點」的品牌縮寫為「深法」，其實源於媒體報章雜誌，劉主廚原先認為只是單純的縮寫，後來才體會到關於深法兩字對他的意義，「深」的概念可以對應到一個職人在甜點上深入鑽研的努力，而「法」對應到的是法式風情的浪漫，吃著浪漫的甜點由口入心的愉悅感。

現今「深法」已建立出自身的品牌風格，也在消費者心中樹立台北地區知名甜點店的印象，訪談中與劉主廚聊到關於未來目標的展望，他期許能更進一步地創造深法在台灣的代表性，同時提升深法在外國遊客心中的獨特性，吸引更多元的消費者前來台灣一探這在大安區巷弄，直至深夜都能嚐到美味的手工甜點店。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)