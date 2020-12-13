泰國今年掀起一片民主運動浪潮，講述台灣民主運動歷史的紀錄片在泰國意外受到歡迎。泰國民眾透過電影，從中反思自身國家的處境，也從中找到共鳴與認同。

今年邁入第3年的「台灣紀錄片影展」（Taiwan Documentary Film Festival in Thailand）由文化部駐泰文化組和台灣紀錄片海外推廣計畫、泰國紀錄片俱樂部（Documentary Club）等多所泰國專業藝術電影機構攜手，11月在泰國多個城市放映台灣電影。

紀錄片一向不是主流電影市場的寵兒，而政治類型的相關電影更少見於泰國電影市場，但台灣新銳紀錄片導演廖建華拍攝的「狂飆一夢」，在今年的台灣紀錄片影展中，意外地特別受到泰國觀眾歡迎。

「狂飆一夢」從兩個小人物的視角切入，記錄了1970年代台灣民主運動狂飆時期以及近40年的台灣民主發展。

泰國紀錄片俱樂部創辦人媞妲（Thida Plitpholkarnpim）接受中央社專訪時分享了她的觀察。她指出，受到泰國今年學生運動的影響，政治型的紀錄片特別受歡迎。

媞妲說，講到民主政治，泰國人會想到很遠的地方，例如美國或歐洲。但近幾年在亞洲民主運動浪潮下，講起民主，就會想到鄰近的台灣，加上奶茶聯盟（Milk Tea Alliance）的議題，對泰國人來說，民主不再是遠在天邊，「能參與、有感覺」，所以願意花錢進電影院看一部講政治的紀錄片。

泰國今年7月掀起一股學運浪潮，抗議人士甚至前所未有地觸碰了敏感的王室改革議題，從7月一路到年底，抗議未曾停過，泰國人走上街頭爭取民主，也走進電影院尋找認同和支持。

電影能夠透過簡單卻強而有力的鏡頭語言，讓所有觀影者在電影中找到與自身共鳴的經驗。媞妲說，泰國人在觀看台灣講述民主的紀錄片時，「會聯想到自己國家的處境，會很有感覺」。

也因為今年學運浪潮，泰國人開始關心政治，開始研讀自己國家的歷史，越來越多年輕人想了解1973年和1976年由法政大學學生發起的民主運動歷史，媞妲說，如果是在兩年前，狂飆一夢不會像今年一樣受到歡迎。

媞妲相當讚賞台灣的紀錄片產業。她說，相較於台灣，泰國的紀錄片題材少，願意上映的電影院也少，市場小加上還有審查制度，都是泰國紀錄片難以發展的原因；台灣的政府支持紀錄片，電影從業人員在找資金或是放映管道上，都比泰國容易許多。

除了政府支持，台灣的紀錄片題材多樣、質量好且能批評當權者，也令媞妲印象深刻。她說，台灣的紀錄片可以拍攝重要人物、可以罵政府、可以拍少數族群的議題，這些都是泰國目前難以達成的目標。

媞妲近幾年最欣賞的台灣紀錄片是導演黃惠偵的「日常對話」，導演從一個家庭出發，利用一對母女的對話，反映了社會的問題，讓觀眾觀影時可以感到很貼近自己的日常生活。這樣的拍攝風格，是年輕人喜歡的方式，也是泰國紀錄片從業人員可以學習的拍攝手法。

(中央社)