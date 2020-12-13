【愛傳媒Jack Dai專欄】建商當然知道民眾不喜歡高公設比，然而卻鮮少有建商能將公設比壓低到30%以下，據我所知原因有二：

一、消防法規的安全要求

應該是源於過去發生火災、民眾無法逃生的悲劇，後來法規對於安全逃生梯的數量、寬度、深度、面積定了要求，加上原本就有的電梯、大廳、機房，公設基礎佔比差不多就超過20%了。

若建商想設計庭院、遊樂設施等來增加賣點，公設比則幾乎都會超過30%。

二、虛坪認定變少

以前計算坪數可以從牆的外緣起算，還可以算雨遮，18年修正後一律不算，造成建築法定認定坪數減少。

因此，之於我們這些尋常百姓得理解，低公設受人喜愛卻鮮少存在，這是制度原因，而制度被訂定的根據往往來自於避免發生過的悲劇，更何況很多人買房還真的挺在乎公共設施。

所以，現狀難改，建商想必也無奈，如果真不想買公設，挑老屋吧。

還是備註一下：我沒有建築類別的客戶，也沒接業配，更沒護航的動機，純粹說說個人見解，感恩路過的各位買房主。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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(中時新聞網)