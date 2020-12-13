獨》逮到了！廢三倍券詐檳榔攤 警24小時逮共犯 15:042020/12/13 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2名男子持已兌付的三倍券詐騙3包香菸，專案小組連夜偵辦，於西屯區逮捕共犯，目前正偵訊中。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中發生首宗使用已兌付三倍券購物詐欺案，東勢警方11日接獲被害人報案，隨即組成專案小組偵辦，經調閱監視器連夜追查，掌握2名男子涉有重嫌，今日中午時分循線在西屯找到負責開車的共犯。 據了解，涉案男子僅坦承負責開車，偵訊過程對於持廢券交易的主嫌身分、廢券來源及去向均避重就輕。警方正清查其交友對象，持續追緝主嫌，並籲近日收到廢券的商家出面指認。 獨》已兌付無效三倍券流竄台中 檳榔攤賣菸衰換廢紙 台彩逆轉勝 2020年締驚奇 (中時 ) #廢券 #共犯 #三倍券 #負責 #開車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鹽膠原草本固根護理牙膏獲29屆台灣精品獎 22:442020/12/10 財經 全國首例 已兌付三倍券騙商家 04:102020/12/13 社會新聞 南投優質環境FUN心玩 環保嘉年華12日登場 17:412020/12/10 生活 三倍券年底到期 蔡英文提醒努力防疫別忘振興經濟 14:292020/12/13 政治 新北庇護工場 疫外創佳績 04:102020/12/12 地方新聞 振興商圈、夜市消費 高雄最狂百周年慶活動開跑 04:102020/12/13 《旺來報》 量販超市雙12抽機車 04:102020/12/11 時尚消費 經濟續回暖 陸高收債有看頭 04:102020/12/11 投資理財 本月底到期 蘇貞昌喊：還有42萬人沒領三倍券 14:292020/12/10 政治 達美樂「黃金龍蝦牛肉披薩」開賣 另推三倍券好禮4選1活動 12:402020/12/10 生活 太離譜 毒梟就醫未上銬還持手機 警追4共犯坦承疏失 09:152020/12/10 社會 社會熱門新聞 人妻遭房仲小王偷內射懷孕 祭出「毀滅式報復」下場好慘 - 社會 大學女師穿「極短裙露美腿」超火 網暴動：想回去上課了 - 社會 影》遶境半夜1：30放煙火「以為開戰了」 埔里人崩潰 灌爆鎮長臉書 - 社會 夭壽！國道3號突冒「巨大凶器」 命大女翻滾多圈車全毀 - 社會 房東叫兒子代收房租 開門驚見房客剩「整副白骨」躺床上 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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