台中發生首宗使用已兌付三倍券購物詐欺案，東勢警方11日接獲被害人報案，隨即組成專案小組偵辦，經調閱監視器連夜追查，掌握2名男子涉有重嫌，今日中午時分循線在西屯找到負責開車的共犯。

據了解，涉案男子僅坦承負責開車，偵訊過程對於持廢券交易的主嫌身分、廢券來源及去向均避重就輕。警方正清查其交友對象，持續追緝主嫌，並籲近日收到廢券的商家出面指認。

(中時 )