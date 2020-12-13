北市議員汪志冰近來接獲許多家長陳情，有大量寶可夢機台進駐統一超商，販售卡匣與遊戲對戰，不但成了學生零用錢坑，沉迷遊戲流連忘返，讓家長非常憂慮，汪質疑寶可夢機台根本市掛羊頭賣狗肉，以自動販賣機之名，行電子遊戲之實。北市商業處對此回應，該機台是經濟部評鑑通過，將向中央反應。

寶可夢卡匣自動販賣機5日在台灣正式上市，玩家只要投入30元便可獲得1張卡匣並進行遊戲對戰，並視情況追加購買卡匣，而卡匣為隨機售出，可重複使用。

汪志冰接獲家長陳情後，調查發現寶可夢機台已進駐北市50家統一超商，範圍遍布10個行政區，其中以萬華區及內湖區數量最多，占比將近一半。

她指出，50家統一超商中又有28家鄰近中小學，雖然廠商在機台旁貼出公告，呼籲學生不應過度沉迷，但由於現場缺乏實際管理，使得公告徒具形式。

汪志冰說，寶可夢機台去年11月被經濟部評鑑委員會評鑑為「非屬電子遊戲機」，更被認定為是販售卡匣的「自動販賣機」，她痛批，現今販售飲料的自動販賣機都能進駐校園，難道寶可夢機台也要進駐嗎？這款機台以販賣卡匣之名，實際提供電子遊戲讓學生玩樂，根本是掛羊頭賣狗肉。

對此，商業處回應，經查「寶可夢卡匣自動販賣機」雖是經濟部評鑑通過為非屬電子遊戲機台，考量此種新型機台投幣後除可直接購買獲得卡夾外，也可附加打玩電子螢幕遊戲，歸類認定問題及外界意見，將向中央主管機關反應。

統一超商說明，超商提供離家最近的安心親子娛樂空間，寶可夢機台非屬電子遊戲機，且遊戲機台前均有遊戲公約，溫馨提醒遊玩時間與維持秩序，以維持門市休憩環境。

(中時 )