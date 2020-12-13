新竹街口攻城獅第2位洋將朱利安雷特(Julian Wright)已於13日正式結束14天隔離出關，且前往新竹縣立體育館主場休息室參觀，雷特認為攻城獅主場休息室確實具有NBA水準，不僅空間很寬敞，也能夠讓球員好好備戰26日新球季開幕戰的到來。

在離開防疫旅館，前往新竹縣立體育館之前，雷特剛好開車經過台北富邦勇士主場，也就是台北市和平體育館，經過工作人員介紹後，雷特更對獅紫軍們提前霸氣喊話：「我已經準備好迎戰了，等我來到這裡不是要輸球的！」

2007年NBA選秀第13順位被鵜鶘選上，且在暴龍、黃蜂等NBA球隊打過的雷特，在場下也是位多才多藝的音樂家，在14天隔離檢疫期間他除了維持例行訓練外，也在飯店房間內自己創作詞曲寫歌。

雷特將於13日下午投入球隊訓練，攻城獅總經理高景炎表示，「雷特是名全能性球員，擁有極好的切入破壞力，非常期待他加入球隊訓練後帶來的化學效應。」

(中時 )