紐約大都會找到新總管了，41歲的前響尾蛇助理總管波特(Jared Porter)將簽約4年，今年季外開始帶領全新的大都會。新老闆科恩(Steve Cohen)上個月一進門就火速開除了前總管范瓦格南(Brodie Van Wagenen)，宣示整頓球隊的決心。

外界分析，73歲的球團總裁艾德生(Sandy Alderson)仍然大權在握，直接管理棒球營運，因為他們找不到合適的棒球部總裁。前小熊棒球總裁艾普斯頓(Theo Epstein)決定休息一陣子，在面試了幾人，包括前馬林魚希爾(Michael Hill)之後，艾德生決定暫時空著棒球部的位置。

新來的總管波特以前沒當過總管，只知他曾是艾普斯頓的助手，近4年在響尾蛇擔任助理總管，屬於進取的類型，沒傳過負面新聞。大都會可能是看上波特的「冠軍基因」，紅襪、小熊打破奪冠魔咒時他都有參與，歷經2004年、2007年、2013年、2016年的4座世界大賽冠軍。

波特符合艾德生設下的條件，包括年齡，艾德生希望把自身的管理經驗傳授給一位優秀的後輩。波特表示大聯盟總管的職位是「棒球管理界的頂點」，「我確信無論做什麼工作，都必須宰制這份工作，如此你才能獲得新的機會。」

(中時新聞網)