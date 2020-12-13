古蹟常見細紋般裂縫，若對裂縫置之不理，長久可能會影響古蹟健康，甚至造成裂縫增大、結構強度降低，導致嚴重破壞，各界專家在不牴觸文資修復精神前提下，嘗試幫古蹟美容擬定更完善「最佳療程」，從微小裂縫就關切、評估，搭配適合工法，目前廣泛被使用的古蹟裂縫修補作業是環氧樹脂，前幾年修復完成的國定古蹟原臺南地方法院、近期完工的國定古蹟臺南孔子廟、市定古蹟鄭氏家廟等，都曾使用灌注環氧樹脂修補裂縫。

預防勝於治療，讓古蹟常保健康又美觀；隨著現代工業發展，文資保存工法與時俱進，因此，當發現古蹟出現異常新增裂紋時，古蹟管理單位應立即向文資主管機關進行通報，由主管機關會同專業人士，針對裂縫出現位置、走向、寬度深度大小等，依經驗配合必要檢測，進行綜合評估後推斷出裂縫發生原因及是否涉及結構安全等，進而擬定立即處置方案及後續修復方針。

目前廣泛被使用的古蹟裂縫修補作業是環氧樹脂。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

近期完工的國定古蹟臺南孔子廟。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

其中，從出現裂縫大小可以進行初步簡易判斷，裂縫寬度大於3公釐者，可能已損及結構，除了裂縫修補外，還需要進行結構補強，例如碳纖維網、植筋補強、抽磚換磚等手段；若位於表層且縫隙小於0.3公釐者，可使用補土、粉刷一類表層修補方式；裂縫寬度介於0.3至3公釐之間者，如無立即結構安全疑慮，考量到材質特性與施作便利性，目前實務上常選擇以低壓灌注接著劑來修補裂縫。

在現代土木建築工程中，環氧樹脂(Epoxy)是裂縫修補常用填補材，它的材料特性能夠被採用針筒加壓注入非常細小的裂縫中，與裂縫周邊原材料密合，灌注完並經表面磨平及表面層的修飾處理，便能重現面層原有的風貌，就如同到醫美診所施打美容針回春一般。由於環氧樹脂具有穩定化學性，因此能耐受環境變化，也不會與原材料產生化學反應，因此能適用於混凝土、磚、木作、灰漿等不同材質的裂縫修補。

(中時 )