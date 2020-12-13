嘉義大學農藝志工服務隊12、13日在蘭潭校區陪伴學童體驗農村生活，紮稻草人、焢窯夯地瓜、製作古早味飯糰，就像嘉義版《一日三餐》，這項活動舉辦19年來已有4800多名小朋友參加，創造有趣的童年記憶。

活動總召呂明峰表示，今年主題「叢林之王歷險記農村生活體驗營」，活動內容有創意稻草人DIY、落葉窯控有機地瓜、作古早味飯糰、煮有機南瓜濃湯，搭配科學小常識、美勞教學、團康活動、叢林運動會、活力早操、尋寶遊戲、營火晚會，讓小朋友實際體會豐富的農村生活。

嘉義大學農藝志工社陪伴小朋友體驗各種農村生活方式。（侯金日老師提供）

嘉義大學農藝志工社教小朋友紮稻草人。（侯金日老師提供）

小朋友用磚塊搭建磚窯，再將台農57號、台農66號兩種有機地瓜放入落葉窯中，燃燒落葉加速烤熟，風味特佳。

用米飯、海苔、肉鬆、鮪魚製作古早味飯糰；將南瓜、紅蘿蔔、馬鈴薯切塊煮熟，南瓜搗成泥，洋蔥、磨菇切塊用奶油炒香，再加水、牛奶與雞蛋煮熟，作成南瓜濃湯。小朋友吃自己夯的地瓜、飯糰及南瓜濃湯，津津有味，又得意洋洋。

指導老師侯金日表示，農村體驗營於2002年3月開辦，每年2次，由學校及農委會農糧署補助經費，嘉大農藝志工學生帶小朋友學習及體驗早期的生活方式及滋味，每年獲得家長及學童熱烈回響，19年來有一般學童及弱勢孩子共約4800多人參加過。

侯金日表示，農藝志工社多次榮獲教育部全國大專校院服務性社團優等或特優獎，是對師生團隊持續努力付出的最大肯定。

(中時 )