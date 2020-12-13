市府建設局推動「爭妍show艷」計畫，配合節慶活動進行植栽地景優化，結合花草、造型燈飾打造麋鹿雪橇、旋轉木馬等街景新意象。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

打卡新亮點！台中市政府建設局推動「爭妍show艷」計畫，配合節慶活動進行植栽地景優化，結合花草、造型燈飾打造麋鹿雪橇、南瓜馬車、旋轉木馬等街景新意象；市府建設局長陳大田說，未來將在台中廣場、公園及重要道路等14處陸續亮相，白天夜晚呈現不同風貌，讓台中亮起來。

陳大田表示，營造美好城市景觀與氛圍是建設局每年持續努力目標，過去配合聖誕與農曆年等相關節慶，於分隔島種植繽紛鮮豔蒔花營造歡喜的節慶感；今年特透過巧思來「盛裝」打造，加入主題擺設品及造型燈飾，採循環經濟原則，設計可拆卸組裝的構件，未來能移置再展示。

陳大田說，首波景觀將於耶誕節時在湧泉公園出現麋鹿雪橇、豐原火車站後站周邊槽化島展出聖誕禮物樹與希望種子，台灣大道交流道匝口處前槽化島種植蒔花與造型燈飾；第二波配合農曆年節，擇定秋紅谷公園、北屯兒童公園、坪林森林公園、台中火車站廣場、台中國際機場周邊槽化島等重要節點槽化島進行。

建設局與公路總局攜手規劃於台1線、台1乙線、台3線、台10線、台12線及台13線等6條省道重要路口中央分隔島島頭搭配亮麗草花布置；同步規劃於東峰、中正、市政、南屯、三信、民俗、新都生態公園等走春景點，及忠明路、豐原大道、經國路等，數10條南來北往主要道路，種植一串紅及情人菊等多色蒔花，展現美好生活映台中的「爭妍show艷」美景。

(中時 )