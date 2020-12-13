新北富邦U18棒球賽今天在新莊、三重棒球場2地開打，新莊首戰屏東縣與台北市以5比5和局作收，其中竑瑋拿告在9上的二壘安打成為關鍵，屏東縣總教練蘇建榮認為他跑打俱佳，他也對自己的腳程很有自信。

屏東縣首局就從台北市先發投手手中攻下2分，但下個半局立刻被對手反超，8局打完以2比4落後的屏東縣，最後半局展開反撲，靠著3個保送形成滿壘，2出局後竑瑋拿告敲出適時二壘安打，一口氣攻下3分逆轉。

雖然最終與勝利擦身，但蘇建榮認為，竑瑋拿告腦袋很聰明，打擊跟選球很不錯，只是守內野傳球有點問題，後來改守外野逐漸有好表現，並靠著腳程頻頻在壘間展現破壞力，「印象中他目前為止盜壘沒有被抓到過。」

而在國小、國中都是球隊主戰投手的竑瑋拿告，後來手肘受傷開刀，升上高中後專職打者，他透露自己繞壘約可跑在15秒之內，但他坦言自己仍有投手夢，「不過還是健康最重要。」高中畢業後以念大學為優先，準備好後再來挑戰中職。

(中時 )