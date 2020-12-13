羅世杰以2小時43分38秒奪曾文水庫馬拉松全馬男子組冠軍。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

第37曾文水庫馬拉松13日早上7點在台南市長黃偉哲等人鳴槍下熱鬧起跑，下午1點圓滿結束，本屆賽事共吸引3300人參加，其中最年長的選手為路跑組82歲，年紀最小的是健康休閒組3歲的小朋友，大家關注的全馬男子組第1名由羅世杰勇奪冠軍，女子組則由在佳里國中老師何慶燕老師拔得頭籌。

黃偉哲表示，曾文水庫馬拉松是市府年度壓軸的路跑賽事，也是許多跑友每年年終驗收體力與跑力的最終場賽事，去年報名跑友約3300人，今年不受疫情影響，也有3300多人參加，大家也落實防疫，起跑前戴口罩，起跑分散後再拿下口罩，跑出快樂，跑出健康。

曾文水庫馬拉松除了是全國歷史最悠久的馬拉松，同時也是最有溫度的馬拉松，賽事工作人員多數都是由台南市各級學校退休校長、主任及老師組成，現場還有提供熱湯、熱薑茶及在地水果，提供選手最有溫度的服務。

今年比賽成績揭曉，全馬男子組第1名由滿跑好手羅世杰奪冠，女子組則由在台南佳里國中老師何慶燕拔得頭籌；挑戰組(21.3公里)男女冠軍分別由康昭賢及廖婉琳奪冠；路跑組(12公里)男女冠軍分別由周賢峰及郭沛靈搶下。

在曾文水庫馬拉松落幕後，緊接著迎接「2021台南古都國際半程馬拉松」，將於110年3月7日在永華市政中心廣場舉行，屆時歡迎所有愛好運動的朋友一起來台南體驗擁有跑友4.4顆星評價的古都半程馬拉松。

(中時 )