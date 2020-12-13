今年是北一女中114年校慶，校慶園遊會上有一攤「擺攤陪聊」，10分鐘收45元，座無虛席！由高二生發想的攤位，只擺一張桌子、兩張椅子，不賣飲食也沒有任何商品，零成本經營，被網友喻超級聰明、超有生意頭腦。

網友在批踢踢分享，北一女園遊會其中一攤，賣的項目是「聊天」，陪你聊天每10分鐘收費45元，「你一定心想誰會專門花錢跟人聊天啊」，錯了！現場座無虛席，一堆人在排隊。

原PO指出，顧客全是男生，有老的、也有年輕的，隔著一張桌子專注著與對面的高中女生說話，陪聊人笑容滿面侃侃而談，感覺頭腦好人也超好；真要說怪，大概是排隊的男生吧。

網友大推，佩服高中女生的商業頭腦，「桌椅都是學校的，收攤以後放回教室即可」、「有沒有照片？可以的話我馬上去」、「才45元，太便宜了，而且保證女高中生」。

網友讚，「網路時代很會利用優勢賺錢，如果是建中擺攤肯定沒生意」、「直播主出道儲備班」；有人分享，「高中校花在我們班，當時砸派一盤30元，也是生意好到不行」。

(中時新聞網)