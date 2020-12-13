乾旱許久的苗栗縣南庄，近日在喜迎甘霖的同時，也因連日陰雨造成多處路樹、落石塌落，頭份警分局東河所及蓬萊所員警連續出勤協助清除倒樹及落石，維護交通安全。
首先是11日上午9時20分許，南庄鄉蓬萊村苗124線34公里處發生路樹倒塌，影響交通，蓬萊所警員賴義方立即趕至現場設置交通錐並指揮路過車輛，經通報南庄鄉公所前來清除，恢復通車。
緊接著，稍晚9時35分許，南庄鄉東河村苗21線3.3公里處發生落石坍方，影響交通，東河所警員謝易霖獲報，立即趕赴現場設置交通錐並指揮警示路過車輛，並通報南庄鄉公所趕往排除，恢復通車。
13日早上8時52分許，蓬萊村苗124線35.3公里處發生路樹倒塌，阻礙交通，蓬萊所所長林振民趕赴現場設置交通錐警示，協助清除路樹，經與蓬萊村長潘三妹及民眾合作下順利排除，恢復通車。
頭份警分局分局長何孟宗提醒民眾，近來山區天氣多變，時有強風或大雨，易造成土石鬆動，請行經山區民眾多加小心，若發現有落石或路樹倒塌，勿勉強通行，應立即聯繫相關單位移除，以保障生命、財產的安全。
(中時 )
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