森林裡的主角燈飾「神秘白馴鹿」高達4公尺，入夜後出沒於綠川河道中央，傳說民眾看到就會心想事成。（陳世宗攝）

台中市首度推出耶誕水舞燈光秀！柳川水面揚起陣陣水柱，隨著歡快聲光節奏錯落起舞，搭配鐳射光投影生動耶誕意象，吸引眾人目光；台中市政府新聞局指出，綠川也有「神秘白馴鹿」燈飾現蹤，市府歡迎市民到台中耶誕燈會拍照打卡，好運幸福一整年。

新聞局長黃國瑋說，今年全球新冠肺炎疫情肆虐，許多人生活受到影響、面臨考驗，特邀請在地工藝家蕭明瑜以9999朵紅色彩結打造「禮讚之樹」，每朵彩結都代表最深祝福；盼藉此傳達面對疫情仍要團結一致、彼此守護溫暖意象，也是台中送給世界的耶誕禮物，溫馨可愛。

今年有別以往耶誕對華麗燈飾印象，首度在柳川推出動態的水舞燈光秀，創造波光粼粼、浪漫震撼的視覺饗宴。水源取自河道內既有水，展演後即回放至河道內；水舞秀演出時間為每日17時30分至21時30分、每30分鐘演出一次，提醒民眾配合現場工作人員引導，注意安全。

柳川景觀段（台灣大道─民權路）主題為歡樂奇幻遊樂園，台中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業，包含「來虎與奇幻白海豚」代表海線觀光、「歐米馬與魔幻吹雪」呈現后里薩克斯風、「虎爸與幸福柺杖糖」象徵興中糖果街、「樂虎與魔術耶誕襪」呈現台中花卉、「虎媽與驚喜大禮物盒」大展糕餅文化等。

綠川景觀段（成功路─台灣大道─中山路）則打造耶誕魔法森林，魔法森林不可缺少的就是魔法神獸，森林裡的主角燈飾「神秘白馴鹿」高達4公尺，出現在河道中央，傳說看見白馴鹿就會心想事成；搭配水霧鐳射燈光，營造夢幻情境，彷彿置身魔法世界。

(中時 )