聯合國秘書長古特瑞斯今天在巴黎氣候協定5週年視訊會議上呼籲各國宣布進入「氣候緊急狀態」；但相對於危機規模，各國領袖大多做出漸進式承諾。

路透社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在峰會做出這項呼籲，意在延續巴黎氣候協定近來在中國提出「碳中和」目標，以及美國有望於拜登就任後重回協定的可能，而水漲船高的氣勢。

然而，數十位在峰會上發言的領袖多半僅對現有承諾做出調整，或矢言將在2021年底於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行關鍵會談前做出大膽舉措，而非提出突破性新政策來加速終結使用化石燃料。

古特瑞斯說：「還有人能否認我們正在面臨重大的緊急危機嗎？這也是我今天為什麼要呼籲全世界領袖進入氣候緊急狀態，直到各國達到碳中和（carbon neutrality）目標為止。」

氣候變遷的衝擊在巴黎協定簽訂後愈發明顯，從澳洲與美國加州的森林大火，到冰層崩裂，民間無不加大施壓領導階層，要他們聽取科學界的警告。

澳洲、巴西等主要碳排放國因所作承諾不夠遠大，而未取得發言資格。

共同主持這場峰會的英國，則做出最明確的新承諾，於昨晚宣布政府將終止直接支持海外的化石燃料計畫。

中國方面，國家主席習近平雖於9月提出「2060年實施碳中和」的目標，但對古特瑞斯和其他倡議者要求減少資助興新燃煤發電廠這一大碳排放來源上，卻沒有低頭的跡象。

日、韓兩國10月間也雙雙承諾在2050年前達到淨零碳排的減碳目標，但在資助煤炭業一事上，同樣未做出承諾。

以色列和巴基斯坦矢言將逐步淘汰燃煤發電廠。印度吹捧自身環保資歷，但對於這個飽受極端氣候和嚴重空氣汙染影響的國家來說，如何拿出實際行動上卻了無新意。

出席這場網路峰會的，還有上個月遭到2個怪獸級颶風侵襲的宏都拉斯及瓜地馬拉。

馬爾地夫總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）說：「馬爾地夫會竭盡所能對付氣候緊急情況。」他表示，「我們呼籲國際社會採取同樣作法」，還提到富裕國家「數十年來」都承諾，會提供更多技術和財務援助。

(中央社)