48歲的前火腿隊球星新庄剛志本月7日參加日職戰力外測試，經過6天還沒有球隊提出報價，今（13）日新庄PO文坦承重返日職的希望已經破滅，真的回不去了。

新庄剛志表示：「以前曾說過重返日職只有1％的希望，如今卻是0％。」對於這樣的結果雖然感到遺憾、悲傷，卻不會後悔，至少曾經挑戰過，也很感謝所有支持他的人，當然也要說聲抱歉。

新庄剛志7日參加測試會，4打席獲得1次四壞球，最後一次打擊還擊出1支安打，看起來似乎寶刀未老。接著他給自己6天時間等候各球團報價，不過到今天仍然音訊全無，他已不想再拖下去，便直接宣布斷念。

即使已經引退14年，戰力外測試也不開放觀眾進場，7日當天仍有數十名女球迷到場外為新庄剛志加油，證明他還有一定的人氣。新庄的前隊友、球評森本稀哲亦曾透露，應該有1支球隊對新庄感興趣，不過時間證明並不樂觀。

新庄剛志在測試會後說，如果在6天之內沒有報價，他的棒球生涯就會結束。如今真的走到這一步，所幸新庄覺得已經全力挑戰過了，享受到過程的樂趣，即使最後是這樣的結果也算是完美，而且也應該知足了。

總而言之，新庄剛志渡過一生中最充滿期待的6天，可惜隨著時間流逝，最後一絲希望也跟著破滅，未能寫下職棒奇蹟。

(中時 )