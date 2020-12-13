行政院長蘇貞昌今受訪直言，萊豬如果標示恐引來貿易報復，對此，前總統馬英九痛批，根本沒有這回事，民進黨就是找一堆理由來討好美國人，這很可惡。

針對蘇貞昌稱標示美豬萊劑，恐遭貿易報復一事，馬英九13日出席「2020 媽媽教我的詩頒獎典禮」，接受記者聯訪表示，根本沒有這回事，標示跟貿易沒有直接的關係，這是一個安全措施，根本不會有這問題。現在他們（民進黨）就是找一堆理由，來討好美國人，而以台灣人民的健康做為代價，這是很可惡且不能被原諒。

藍營地方縣市首長要求進口豬肉要清楚標示萊劑，行政院長蘇貞昌12日表示，這樣反而會被別的國家貿易報復，引發外界爭議。蘇貞昌今早參訪台灣漫畫基地，面對記者再度質疑萊豬標示相關問題，蘇貞昌直言，「我們都一直為台灣最大利益做考量，為人民的食品安全把關，所以我們也參照科學證據和國際標準」。

蘇貞昌更強調，「現在世界101個國家都進口含萊克多巴胺的豬肉，他們怎麼做，我們也不會輸他們，但台灣也不能和別人不一樣，這樣會引來貿易報復，而且也會被認為是歧視，這樣我們也沒辦法跟世界自由貿易跟往來，所以考慮都要方方面面，對台灣最有利，對人民最安全，是政府唯二的原則」。

(中時新聞網)