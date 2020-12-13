台大新竹生醫園區分院13日舉辦周年慶暨園遊會，新竹縣長楊文科（左三）等人出席，同跳健康操。（莊旻靜攝）

台大醫院新竹生醫園區分院啟用將滿1周年，13日為慶祝滿周歲，舉辦園遊會，新竹縣長楊文科、立委林為洲、新竹科學園區管理局長王永壯共襄盛舉，該院院長余忠仁表示，台大新竹分院將於明年元旦整合成為新竹台大分院，也會各司其職，持續為提升大新竹地區醫療努力。

楊文科、林為洲、王永壯等人在會中也一同跳健康操，呼籲民眾多注重自身健康。余忠仁表示，台大醫院新竹生醫園區分院、竹東分院，預計明年元旦成為台大新竹分院，3家醫院各自分工也各有特色。

余忠仁指出，新竹生醫園區分院去年12月16日開幕，逐步實現對鄉親的承諾，目前已有103床一般急性病床、10床加護病房、4間開刀房、1間心導管室，提供一般內、外婦、兒科、骨科、神經科、復健科、耳鼻喉科與眼科等門診及住院醫療。

台大新竹生醫園區分院也開始癌症化療門診業務與腫瘤治療服務，余忠仁表示，近一年內也引進多項重大醫療儀器設備，滿足醫療需求。

楊文科表示，台大新竹生醫園區分院得來不易，歷經眾人奔走20多年才到位，提供大新竹地區民眾的就醫便利。新竹縣人口持續成長，11月間突破57萬，人口成長率9.99％，他也期望新竹生醫園區分院第2期工程盡速完工。

台大新竹生醫園區分院的周年慶園遊會也不忘宣導防疫，闖關站還有「疫起手護健康」、「腰瘦健康」提醒民眾務必要勤洗手，做好防疫，並關心與認識代謝症候群。

(中時 )