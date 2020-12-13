大家都希望年底財運還能更上一層樓，多賺一點好過年，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團公布過年前財運翻漲的3個星座，將有機會再創事業高峰，錢滾錢、進帳倍增！

▍第三名：白羊座

目前火星正在白羊命宮發威，帶給你滿滿的鬥志與精力，讓你可以開始展開行動，在事業舞台上發光發熱。若是業務性質工作將有貴人相助，客源滿滿，讓你更有動力積極地促成每一個案子，成交率與業績都能再創佳績。自行創業者，你的計畫也能如期進行，一步一步實踐，生意走向穩定。加上木星在你的田宅宮，正在看房的大白羊不排除農曆年前下定簽約，買新房。

▍第二名：天秤座

目前木星正座落在天秤的事業宮位，給你帶來豐沛的正財收入，由於你的努力上司都有看在眼裡，農曆年前有望加薪升職大躍進，讓你在職場上更加得心應手，有機會在同儕中鶴立雞群，受到大家的崇拜。加上太陽正看著你的福德宮，貴人助力銳不可擋，很有可能出現許久未聯繫的老朋友，向你透露投資理財的門路，可以在這個時候利用錢滾錢，讓自己快速致富。

▍第一名：獅子座

目前金星在你的官祿宮，木星在你的第八宮，加上太陽在遷徙宮，農曆年前你將會收到一筆意外之財，分別是在2020與2021交接前後10天左右，你會發現自己的能量暴漲，可能是公司突然追加一筆獎金給你、身邊的長輩給你零用錢、或是之前拖欠已久的人突然上門還錢、也可能是幫公司談成了一筆大交易，讓你進帳倍增，財運連漲。另外農曆年前如果有外派或出差千萬不能拒絕，這正是裝滿荷包的大好機會喔！

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(中時新聞網)