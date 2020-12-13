「亞太精準抗衰老醫學」學會成立大會13日在台北寒舍艾美酒店舉行，同時也舉辦了2020年度融合醫療論壇。（亞太精準抗衰老醫學學會提供）

有鑑於老齡化社會來臨，為促進抗衰老醫也能與近年興起的精準醫療更加融合，由醫界大老吳光雄等人創立的亞太精準抗衰老醫學學會13日盛大舉行成立大會，該學會未來要大力推動醫、產、學、研、用等多種形式的融合創新，支援合作企業牽頭組建創新聯合體。以台灣出發，走向國際化為願景！

亞太精準抗衰老醫學學會理長吳光雄指出，全國人口顯著老齡化的時代，人們對長壽的古老追求可以說達到了前所未有的高度，其中追求健康和減輕痛苦已成為當務之急。學會會址設台中市東區自由路三段314巷5號，主要針對個人化醫學能更精準的診斷出每個人衰老主要原因，同時融合全國產、經、學的佼佼者，並結合國際醫學日本、美國、中國等各國共同為精準抗衰老醫學深入交流，因此師資標準不再僅限於台灣，而是多元化強大的師資陣容。

在學會成立大會同時也舉辦了2020年度融合醫療論壇，邀請台灣精準醫療權威專家以及美國臨床科學家講解幹細胞的應用、精準醫療與老病死秘密、醫院建立精準醫療中心等。

醫界出身的台北市長柯文哲也應邀出席論壇現場，他也直言：目前台灣人口急速變化的問題已產生社會經濟的問題；另，中山醫學大學講座教授李英雄、敏盛醫療集團董事長楊弘仁、亞太精準抗衰老醫學副理事長王輝明、臨床科學家哈弼拓飛Habib Torfi、亞太精準抗衰老醫學副理事長吳仲根、台北醫學大學公共衛生暨營養學院院長謝明哲以及學會理事長吳光雄等人也同聚一堂一同探討「以人為中心的健康老化政策」。

「亞太精準抗衰老醫學」學會是一個產經學的國際醫學組織平臺，主要授課現代醫學，講究「精準」非單一診斷，而是以個人化量身精準診斷，未來共同改變台灣精準老化醫學服務的運作結構，建立新的精準老化醫學生態圈， 為專家和行業領導者搭建分享學術成果和經驗交流的國際化平臺，加速台灣精準醫療的發展。

(中時 )