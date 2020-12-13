一名家中開設計程車車行、年僅12歲的國一少女，在日記中寫到，自家車行的計程車司機，不但抱她、吻她還揉胸，字裡行間吐露少女情竇初開。老師看到立刻告知少女的母親，車行老闆娘報警處理。雲林地院依對未滿14歲之女子為猥褻行為罪，判司機有期徒刑8月；司機不服上訴，遭台南高分院駁回，可上訴。

根據判決書，雲林某計程車行的38歲司機，被控於去年2月在車行的廚房內，對當時才12歲、就讀國中一年級的車行千金，從身後強抱還嘴對嘴親吻。少女將過程寫在日記內：「今天要睡覺前，我遇到XX，他叫快去睡覺，我就說我要抱抱，就去廚房，不但抱我，還強吻，雖然很開心，但被媽唸差不多一點突然很不開心！我被你抱了很多次，但親，又很好，我會進量勇感（儘量勇敢）的你親的...」。

2個月後，學校老師檢查女孩日記發現不對，立刻告知其母親，車行老闆娘氣得立刻報警。少女向警察表示，事發當時，司機沒有經過她同意，先從身後環抱她，然後又到她前面摸她臉親她嘴唇，一開始不知道司機要做什麼，後來他越靠越近，就大概知道對方要幹嘛。

不過司機堅決否認有猥褻行為，辯稱那天在車行廚房弄東西吃，是少女主動從後面抱住他，他轉身推開她時，轉身時可能不小心碰到其胸部，但沒有親她嘴唇。

雲林地院審理認為，此案事證明確，被告利用少女年紀尚幼，心智未臻成熟，對於男女交往及自我身體界線保護未有正確觀念，且處於青春期而情竇初開向其表示仰慕之情，對少女進行猥褻行為，影響A女身心健康、兩性認知之健全及人格發展，判處有期徒刑8月。

司機不服上訴二審，台南高分院認為一審認事用法並無違誤，量刑亦屬妥適，駁回上訴。仍可上訴。

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(中時新聞網)