行政院長蘇貞昌明確表態「堅定不標萊豬，因為怕被貿易報復」，對此，前台南縣長蘇煥智痛批，萊豬標示未談判就投降，不是談判專家應有的態度！對美國非萊豬業者不公平。蘇揆這次拿外國會貿易報復當擋箭牌，恐怕已經很難取信大家。也跟小英的説法前後自相矛盾。

蘇煥智在臉書表示，拖延了一百多天，蘇院長終於明確表態「堅定不標萊豬，因為怕被貿易報復」。但自8／28小英宣布開放萊豬以來，一再強調落實標示，給人民選擇權；而對照如今的態度及説法，充分説明對於「此一高度爭議性政策」英昌政府似乎沒有準備妥當，而且沒有誠意，祇是想要「蒙混過關」的態度！

他說，「標示萊豬會被別的國家貿易報復」，連「美國」都不敢講，誰會相信呢？行政部門拿「美國會貿易報復」當擋箭牌不是第一次。

1993-1994之間他擔任立院委員時，在立法院主導將專利法中發明及新型專利的仿冒行為之刑事責任予以廢止。廢除的理由是：美國專利法沒有刑責，但美國卻要求台灣提高刑責；「所以我們主張美國違反對等原則，台灣祇要比照美國即可」。

當時他在立法院主張刪除時，行政部門（經濟部）就一直堅持不能刪，説已經簽署協議了，如果刪除刑責，台灣將遭到美國報復。結果他在立法院堅持對等尊嚴的法理，而不理會行政部門的堅持，最終刪除刑責。但刪除後，美國也沒有任何報復。

蘇煥智認為，堅持不標示萊豬，對美國非萊豬業者其實並不公平。蘇揆這一次拿外國會貿易報復當擋箭牌，恐怕已經很難取信大家。而且這也跟小英之前所説的「開放萊豬」跟美台自由貿易談判無關，也沒有換取什麼對價關係，可以説前後自相矛盾。「萊豬標示」問題，沒有談判就自己投降，這不是一個所謂「經貿談判專家」應有的態度！

(中時 )