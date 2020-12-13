自引進外籍家務工至今，因為家務工不受勞動法令保障，家務移工的薪資僅1.7萬，工時更可能長達24小時，2004年10月台灣移工聯盟聯盟首次向政府提出《家事服務法》草案，但勞動部未適時提出相對法案，導致法案在立院蒸發。今(13)日聯盟再上街頭，表示會將更新後的《家事服務法》於下個會期再次送進立法院，並要求立法院儘速審理。

根據勞動部統計，自1992年在就業服務法通過後開放外籍移工來台工作，截至今年10月底，在台移工人數共70萬1240人，其中有33％為無勞動法令保障的家務工。

2016年總統大選前，蔡英文向工鬥團體承諾「家事服務法一定會有所處理」，時任台大社工系教授、現任政務委員林萬億也說「我們主張應該要立法來保障，吵一下才會得到一點點的改善，這對外籍看護工是不公平的。」然而5年過去，家事服務法仍不見蹤影。

台灣國際勞工協會專員許淳淮表示，《家事服務法》資和工時做調整，家務移工的薪資僅1.7萬，要求薪資比照基本工資，工時更可能長達24小時，另外現家務工的工時無上限，可能整天都在待命工作，在該草案裡面規定至少要有11小時的一個連續的休息時間，例假日、國定假日也必須被勞基法保障，休假當日也應該休滿24小時。

他說，最終的希望是將家庭看護工納入我國的長照人力，不要再有個別家庭去做聘僱的情況，但在達到那個目標之前，針對家務工的勞工保障應該要先有。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛回應，家事勞工因為息和受僱事業單位勞工不同，無論本外籍很難適用現行《勞動基準法》。

然而《就業服務法》已規定移工來台前應與雇主簽訂書面勞動契約，該勞動契約須經移工來源國驗證，雇主必須依約辦理，包含雇主應提供足夠休息時間、每7天應給1天休假等，工資部分還在雙邊協商進行中。

(中時 )