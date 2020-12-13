鳥友胡榮顯在嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現黑琵T85健康覓食。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府發起尋找因傷病接受治療後野放的兩隻黑面琵鷺活動，12日近午時分傳來好消息，鳥友胡榮顯在嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現編號「T85」黑琵健康活潑覓食，許多保育人士得知此消息都感到相當高興，農業局長謝耀清將呈報市府表揚發現的鳥友。

謝耀清表示，今年1月19日，台南市生態保育學會志工伙伴黃永豐與邱景威，在學甲溼地生態園區巡查時發現1隻有異狀的黑面琵鷺，經七股特生中心派員送往慈愛動物醫院救治，經醫師診斷為肉毒桿菌毒素中毒，立即施打抗血清藥劑並安置醫治，歷經月餘後康復。

為後續追蹤，台南市政府在該隻黑琵腳上繫「T85」腳環，送往集集特生中心進行後續照料及野放訓練，經獸醫師評估已能適應野外環境，2月26日由黃偉哲與近百位關心人士，在學甲溼地生態園區共同野放回歸大自然。

今年黑面琵鷺保育季活動11月22日在學甲溼地生態園區開幕，台南市政府事先發起尋找編號「T85」和在頂山賞鳥亭野放的「T94」黑琵，追蹤牠們是否平安及再度來到台灣度冬，鳥友只要拍攝到牠們的行蹤，即公開頒發優質獎品給予鼓勵。

「T94」為鳥友王徵吉於3月22日在七股頂山魚塭發現的翅膀受傷黑琵，經送醫搶救康復後，4月7日由王徵吉等人帶往頂山賞鳥亭野放。鳥友鄭宗達、胡榮顯11月19日在原先野放處發現「T94」蹤影。12日胡榮顯再度回報在嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現「T85」的行蹤，讓所有參與野放的人員都很興奮。

(中時 )