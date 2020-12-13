2020年12月12日，2020第二十九屆時報金犢獎 “神奇美麗的西雙版納城市形象設計獎”全球總決審在雲南省西雙版納傣族自治州景洪市成功舉辦，兩岸四地共2840件作品歷經三輪嚴苛遴選，共同角逐該項全球總決審大獎。

“神奇美麗的西雙版納城市形象設計獎”，是由旺旺中時媒體集團與西雙版納傣族自治州人民政府共同發起，西雙版納傣族自治州文化和旅遊局、西雙版納文化旅遊投資開發有限公司、景洪文化旅遊投資開發有限公司共同承辦。本屆賽事西雙版納命題方緊緊依託西雙版納州自然資源、民族文化、生態文化及地理區域優勢，共設置了“西雙版納城市形象及景區logo設計”和“西雙版納文創伴手禮設計”2個創作主題，旨在通過金犢獎創意平臺連接兩岸年輕群體，將西雙版納旅遊品牌與文化資產分享給華人青年。

此次活動，來自兩岸的業界先進、院校導師及主辦方代表共聚一堂。(圖/時報金犢獎組委會提供)

此次活動，來自兩岸的業界先進、院校導師及主辦方代表共聚一堂，共同評選出本次獎項的金、銀、銅作品。其中，金獎作品將參加12月15日時報金犢獎全球總決審年度最佳金犢獎評選。

一個西雙版納，兩千餘種城市風情。(圖/時報金犢獎組委會提供)

西雙版納，有著中國獨特的熱帶雨林與多彩的民族風情，獨有的大湄公河（瀾滄江-湄公河）邊境風光與文化，是世界著名的生態旅遊目的地。現場採訪中，有評審委員表示，西雙版納豐富的文化資源和民族風情具備建設世界旅遊名城的基礎，通過金犢獎創意賽事，不僅能夠很好地宣傳西雙版納這個城市，更能借助於賽事的廣泛性和參與性，讓更多人關注和瞭解這個地方，強化城市名片和文旅資產。同時，數千位元不同地區年輕人的創意視角，也能夠説明城市更準確地找到更富年輕化的定位、更進一步的深化城市形象，拉近喜愛自然生態、文化及全球熱愛旅遊的民眾與西雙版納的距離。

(中時新聞網)