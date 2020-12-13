日本火紅動漫《鬼滅之刃》以及動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車編》不僅掀起亞洲熱潮，超夯程度也蔓延到國際，甚至在網上掀起熱潮扮演，其中一位巨乳Coser（角色扮演）Jessica，就真空挺上身、扮演頭戴山豬面具的嘴平伊之助，尺度辣到爆表。

巨乳網紅Jessica Nigri是一位Coser，人氣很夯的她在IG擁620萬粉絲、Youtube有123萬人追蹤，Jessica也不時PO出性感扮演照，而她日前則搭上「鬼滅」熱潮，裸上空扮演「豬頭先生」嘴平伊之助。

只見Jessica以薄紗纏住上衣、遮住胸前兩點，她還帥氣戴上豬頭套、手拿兩把武士刀，Jessica把嘴平伊之助模仿得維妙維肖，而她挺上空更是超吸睛，傲人上圍、胸型全都露，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

其實不只巨乳網紅扮演《鬼滅之刃》，日本「國民AV女優」三上悠亞日前則扮演《鬼滅之刃》的「禰豆子」，她性感趴躺在榻榻米、嘴上叼著竹子，三上悠亞專注模仿禰豆子，皺眉張爪擺Pose，性感模樣更是讓網快暴動。

(中時新聞網)