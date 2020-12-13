川普陣營為了推翻選舉結果，持續使出法律戰，不過幾乎都遭到駁回，川普更疑似暗示要炒了美國司法部長巴爾（Bill Barr）；然而，隨著選舉人團投票日即將登場，川普的支持者及保守派團體12日在華府舉辦大型造勢遊行，引發全球關注。對此，前民進黨立委林濁水今(13日)在臉書寫下，「無論如何，痛苦持續在美國轟轟烈烈」。

這場力挺川普的遊行，是剛被川普赦免的前國安顧問佛林（Michael Flynn）所領導，現場有不少川普支持者到場，警方也嚴陣以待，防止抗議遊行爆發衝突。當活動結束後，川普搭乘直升機從白宮起飛準備前往紐約西點軍校時，也繞往遊行現場上空，引發支持者歡呼。

對此，林濁水認為，或許你可以說川普是惡棍，劣跡罄竹難書，但是你可以說這些數以十萬計慷慨激昂、狂唱星條旗之歌的遊行民眾不是真誠的嗎？他更直言，「無論如何，痛苦持續在美國轟轟烈烈」。

貼文曝光後，網友留言表示，「球隊與觀眾都已回家，就是啦啦隊還在球場賣力扭臀抬腿！」「可以說：作惡多端、壞事幹盡」、「拜託冥進黨(民進黨)放手接受現實」。

(中時新聞網)