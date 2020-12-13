資深藝人恬娃過去曾有過一段婚姻，沒想到晚年失婚後桃花運大開，今天8月和小20歲鮮肉交往，半年後又再交了嫩男新歡，小她整整37歲，沉浸在熱戀期的恬娃也自爆，2人第一次見面過夜就沒有避孕，坦言自己已經因為更年期而停經。

恬娃和工程師前任分手後，立刻投入新戀情，現任男友雖然目前是廚師，但卻懷抱著星夢，還曾參加選秀節目《超級紅人榜》拿下第4名成績，恬娃也積極為男友做公關，希望台語唱片公司幫忙，能夠幫男友出個小專輯，推到東南亞市場，栽培他成為台語小天王。

恬娃失婚後桃花運大開。(圖/翻攝自恬娃臉書)

恬娃也提到和男友相處私密細節，透露男友在床事上特別有天分，而且動作也很溫柔，加上體力好，是她這輩子碰過的5個男人中，數一數二的優秀，更表示由於她已經停經，2人首次見面天雷勾動地火，在沒有帶套的情況下就上陣，絲毫不擔心會有懷孕問題。

雖然情場得意，但恬娃最近到南部作秀卻十分不順，「那個4個字的女藝人，我拿椅子坐她旁邊，她罵我肖ㄟ，我才反罵她是演藝圈中的垃圾，之前她主持節目人家都不想跟她搭，實在太過份」，結束後立刻回台北找男友討拍求歡。

(中時新聞網)