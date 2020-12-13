美國總統川普真的很想拔掉司法部長巴爾，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士指出，川普11日在白宮幕僚會議上對巴爾（Bill Barr）未公開拜登兒子韓特遭調查一事大發雷霆，甚至提議要炒了巴爾。

美國司法部長巴爾指出，司法部未發現大規模選舉舞弊證據，讓川普相當火大。

CNN 12日報導，一名消息人士透露，川普11日在白宮幕僚會議上，針對巴爾未在11月初大選登場前對外公開拜登次子韓特（Hunter Biden）遭聯邦調查局等單位調查一事大發雷霆，他也對巴爾將在明年1月20日前提前離職的傳聞感到生氣。

川普在會議上告訴幕僚，他正認真考慮撤換巴爾。川普昨（12）日上午才在推特對巴爾連環開炮，還轉推一則鼓勵他當日就開除巴爾的推文，痛斥巴爾讓他「非常失望」。

不過川普會否真的付諸行動、拔掉巴爾？目前仍不得而知，過去幾個月來，幕僚一直試圖說服他不要這麼做，CNN也指出，川普對前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）生氣將近一年後才正式將他開除，因此目前無法得知川普會否立刻開除巴爾。

不只是拜登次子韓特遭調查一事，川普也對巴爾近期公然和他唱反調、聲稱司法部查無大規模選舉舞弊證據的言論感到挫折。一名消息人士透露，月初川普才和巴爾在白宮西廂有一場漫長、極具爭議的會議，接著有消息指出，川普1月下台前，巴爾將率先辭職、離開司法部。

消息人士說，巴爾不滿川普，而且巴爾也不是一個會任由別人霸凌、還不還手的人。不過另一名消息人士說，巴爾目前已經決定待到川普下台為止，除非他認為川普要開除他，「巴爾不能被川普恫嚇」，消息人士形容兩人的關係已陷入「冷戰」，溝通嚴重中斷。

川普先前拒絕評論是否仍對巴爾有信心，顯示巴爾已不是川普的心腹。

(中時新聞網)