台灣日前發生規模6.7強震，讓不少民眾嚇破膽，想起921大地震那一夜的恐怖，而2008年發生的汶川8.3大地震，帶走7萬條人命，一名大叔在逃命當下，拉了不認識的少女一把，讓她逃過被活埋的命運，兩人因為這場地震結識，交往不久後少女決定以身相許嫁給大叔，現在生了2個孩子，婚姻幸福美滿。

大陸《網易新聞》報導，汶川大地震當天，22歲少女沙鷗與朋友到四川旅遊，因為遲到而一個人在餐廳吃飯卻遇上強震，當時她看著其他人都往桌子底下躲，她也跟著找桌子躲進去避難，當時餐廳一片混亂，顧客不知所措地尖叫、大哭，讓沙鷗害怕的發抖，這時突然一個大叔牽起沙鷗的手從桌子底下拉出來，拖著她跑出餐廳，逃出來不到一分鐘餐廳瞬間倒下成了廢墟，許多人被活埋在下面。

而沙鷗的救命恩人是個長相憨厚的大叔，名叫巴帥，兩人在地震後交換了聯絡方式，一起共患難後，沙鷗覺得巴帥人很可靠，兩人無話不談，漸漸沙鷗愛上了大叔，更主動向大叔求婚，大叔也早就對她有好感，馬上答應，兩人婚後生下了一子一女，幸福快樂，成了地震悲劇中難得一見的愛情故事。

(中時新聞網)