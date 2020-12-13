緯創印度南部廠房發生近2000人暴動砸廠，當地政府初步調查緯創均按時支付勞務公司給工人的薪水，正進一步深入調查是否有外力介入，以及薪水流向的透明度與查核等問題。

警方昨天趕到緯創位於卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）那薩普爾（Narsapur）工業園區廠房暴動現場後，根據印度經濟時報（Economic Times）報導，已有約100位參與暴動者陸續遭逮捕。

正接受卡納塔卡省政府邀請在班加羅爾訪問的駐清奈辦事處處長王永平今天告訴中央社記者，他接獲緯創求助後立刻與卡納塔卡省長葉狄猶拉帕（B.S. Yeddyurappa）、工業廳長薛塔爾（Jagadish Shettar）等人聯繫，他們保證保護台商安全，盡快徹查此事，絕不能讓此事成為台商到本地投資的障礙。

經初步調查後，薛塔爾指出，這起事件是因緯創的合約工人不滿意薪水未按時支付，但緯創也告知政府，他們已根據合約按時支付勞務仲介公司所有款項。

不過，當地官方人士告訴中央社記者，緯創雖按合約支付勞工薪水給勞務公司，但緯創是否知情勞務公司延遲發薪，以及薪水流向的透明度與查核等問題將成為調查重點之一。

薛塔爾說，工人對公司有任何不滿卻不向政府主管投訴而使用暴力，令他們感到震驚，政府正在調查是否有「外部力量」促使工人無視法律。

印度經常發生外資企業的內部印度籍管理層、或者外資企業聘用的律師、會計專業人員勾結外部人士甚至官員製造事端，再充當中間人協調對當地法律與潛規則不熟悉的外資企業支付鉅款解決問題，這些不法的中間人再與外部人士分贓，但緯創這起事件是否牽扯外部人士，警方正在進一步調查。

緯創已在印度深耕10多年，2015年起更陸續在印度北部和南部設廠，在此之前從未曾發生過類似事件。

根據當地熟悉內情人士透露，緯創更換2015年起在印度北方省諾伊達設立合資廠，及之後到班加羅爾一起規劃、興建廠房的台灣經營管理團隊，但新的經營管理團隊負責印度業務後，較少與外界交流，連當地政府和台灣駐當地機構舉辦的活動也都鮮少參加。

一名曾在緯創南部第一廠房工作的人員也告訴中央社記者，過去的台灣管理團隊，即使高階主管必須美國、台灣和印度到處跑，但很願意花時間與印度員工互動，舉辦交誼活動，甚至抱著吉他唱歌表演，與印度籍員工一起吃同樣的食物，打成一片，好似家人一般，但這種情況在新的團隊進駐以後，已鮮少看見。

台商強調，在文化與生活習慣完全不同於台灣的印度經營企業，最重要的是要融入當地，但確實近年有些到印度投資設廠的台灣企業，自認是「世界級的大廠」，還可直通總理莫迪辦公室，且已有完善機制可應付任何問題，完全拒絕與當地、甚至台灣社群聯繫往來，但印度較偏向聯邦制，各省較為獨立，若平時不建立情誼，等到發生問題時，「當然會孤立無援」。（編輯：韋樞） 1091213

(中央社)