來自荷蘭的馬丁賀肯斯與來自英國的李美潔，今天下午前往體驗台灣道教信仰文化。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

來自荷蘭的馬丁賀肯斯與來自英國的李美潔體驗台灣道教信仰文化。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

馬丁跟李美潔一行人不僅進到廟內參拜、欣賞傳統廟宇建築，還體驗結合西港重要藺草文化打造的全台唯一草蓆迷宮。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

明年適逢西港刈香滿240年，西港香起源地－八份開基姑媽宮這2天盛大舉辦「攜西港」文化祭，台南市長黃偉哲親自到場代言宣傳之外，也邀請來自荷蘭的馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)與來自英國的李美潔(Mary Jess)兩位國際美聲，今天下午前往體驗台灣道教信仰文化，讓來自西方的馬丁跟李美潔感受台灣民俗節慶豐富氛圍。

黃偉哲表示，台南作為眾神之都，廟宇、民俗祭典都是許多市民生活中的要事，更是台南珍貴的文化資產，今天特別安排馬丁跟李美潔這兩位西方人士造訪「攜西港」文化祭，希望透過這個難得的機會，能讓外賓親自體驗最道地的台南常民生活，同時也能欣賞到西港傳統之美。

黃強調，西港刈香到明年就要慶祝滿240年，也期盼在地代代傳承文化的用心，也能廣為台灣人、外國人所知。

馬丁跟李美潔一行人不僅進到廟內參拜、欣賞傳統廟宇建築，還體驗結合西港重要藺草文化打造的全台唯一草蓆迷宮，在鯉魚公造型迷宮陣內穿梭，兩人直呼非常有趣，除此之外，他們也品嘗以西港當地盛產的胡麻所製成的各類糕點，大讚美味！

(中時 )