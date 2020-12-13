究竟結婚一次該花多少錢呢？一位鄉民發文表示，近期想向女友求婚，結婚基金有30萬元，不曉得是否足夠，因此求解鄉民，卻意外引出才辦完婚宴一週的網友親身回應，直說在台北辦，30萬元絕對不夠。

一位準新郎11日在批踢踢《GetMarry》板發文，他表示最近預計向女友求婚，打算訂婚結婚一起辦，辦桌地點則選在台北市，初估會開席10桌，婚紗則等求婚完再開始爬文，喜餅則是選女友喜歡的質感店家，綜合上述的條件，原PO便詢問：「若結婚基金有30萬，這樣夠嗎？」

而另位B鄉民則熱心回應，他表示婚宴才剛辦完一週，總花費近40萬元。B鄉民透露，婚紗在台北親戚開的工作室拍攝一共3萬8千元、婚宴則在中壢開席19桌，每桌1萬3千元，打完折共18萬5千元、兩人對戒花費3萬4千元，再加上喜餅、新娘秘書細碎的支出，辦完一場婚宴花了將近40萬元。

B鄉民也在文末直說，若原PO結婚基金只有30萬，要在台北飯店辦桌絕對不夠，更建議他工作若穩定，不妨考慮長期規劃，多存幾個月再加上年終湊足資金再行舉辦。

(中時新聞網)