太巴塱天藝文化藝術團傳承阿美族文化、舞蹈，13日也在新竹縣原住民族文化慶典活動歲時祭儀中演出。（莊旻靜攝）

新竹縣原住民族文化慶典活動歲時祭儀，13日上午在竹北市頭前溪高灘地登場，散居在西半部的阿美族人齊聚一堂，由部落耆老以族語迎靈、點酒祈福，阿美族的歌手舞思愛也到場演唱，族人以團體為名下場跳舞，祈求來年豐收，也凝聚族人向心力。

出身平地原住民的縣議員林秉君表示，阿美族人散居在全台各地，新竹縣約有1000餘人，13日的活動也邀請鄰近縣市族人共襄盛舉，這也是全台最後一場歲時祭儀活動。

林秉君說，之所以會在高灘地舉辦儀式，也是因傳統在祭典中，部落青年須打漁給部落頭目，如今雖無法照著傳統來，選地點也別具意義。林秉君也說，過去也是依年齡分組上場，而受限人數因素，此次則以團體分。

受矚目的除了舞思愛的演唱之外，林秉君也介紹太巴塱天藝文化藝術團，已屢次受邀表演，為阿美族文化傳承著名團體。歲時祭儀活動今年邁入第15年，3日上午共有約10多個團體共襄盛舉，年長者以傳統舞步、年輕者以創新改良舞步，凝聚族人之間的感情。

新竹縣目前原住民族人口有近萬人，其中有2200多人住在平地，林秉君表示，不少族人在都會區就業、就學後，就很少回到故鄉參與傳統祭典，因此在新竹地區生活的原民也會就近舉辦，未來也期望有機會進行原住民遷移史的口述歷史記錄，傳承原民的文化、語言。

(中時 )