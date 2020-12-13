中國國民黨高雄市黨部13日在橋頭台糖花卉農場舉辦126周年黨慶活動，現場有126組黨員一同烤肉，表達國民黨反對萊豬進口的訴求，包括主席江啟臣、前立法院院長王金平等人出席，但未見前市長韓國瑜現身，市黨部主委李哲華表示，他有親自邀韓參加，但韓怕活動失焦，回應他「再看看」。

江啟臣上台致詞表示，今天天氣非常好，很適合烤肉，高雄市黨部規劃126組的烤肉趴，象徵中國國民黨126週年，烤肉的意義也是表達希望吃的是安全、健康的台灣豬肉，而不是萊豬。他強調，除了慶祝國民黨126歲，也感受到肩膀上的壓力越來越重，因為人民對國民黨有期待，希望國民黨為他們講話、替他們爭取，尤其面對這麼鴨霸、蠻橫、多數暴力的執政黨，國民黨責任更加重大。

適逢黨慶之際，江啟臣期許一方面能與黨繼續成長，二方面必須了解民意之所向及人民所期待，繼續秉持以民為本，相信國民黨絕對還有下一個126年。

126周年黨慶活動未見韓國瑜出席，李哲華表示，韓是高雄市黨部前主委、也是高雄市前市長，是國民黨很重要的資產，也是很忠貞的黨員，他有親自到雲林邀韓參加活動，韓對黨的感情及信仰沒有改變，但因他怕到現場被媒體關切會失焦，所以他說「再看看」，雖然他未到，也捐贈一個摸彩品讓黨員同樂。

(中時 )