邁入第3屆的頂新和德文教基金會「追夢工程」今天進行第二階段測試會，邀請味全龍球員劉基鴻、曾陶鎔、林辰勳到場擔任評審，通過第一階段審查的38人有來自傳統棒球名校、U12國手，將爭取最終測試會的10個名額。

追夢工程以海選方式每年贊助3名國中畢業的青少棒選手，到日本讀高中、打棒球，且提供全額獎助金，目前已舉辦至第三屆，共吸引上千人報名，今年報名人數624人也再創新高。

本屆測試會在新北市二重國中以及三重中山棒球場進行，早上舉辦棒球講座以及筆試，透過申論題的方式，請球員寫下對於赴日留學的期待與想像，並了解球員未來生涯規劃。

下午的測試會則邀請到味全龍隊選手劉基鴻、曾陶鎔、林辰勳擔任評審，測試選手的品格態度、棒球能力、未來發展性。

主辦單位指出，品格態度首重態度積極及品行優良者，並為測試會的唯一必要項目，而棒球能力及未來發展性則著重在跑壘速度、守備能力以及實戰能力等，將選出10名優秀選手，進入最終測試會。

今天的會場正是評審林辰勳的國中母校以及訓練場地，首度以職業球員身分回母校，他說：「感到既熟悉又有點陌生。」林辰勳認為，棒球是很辛苦的一條路，當年他沒有資源跟機會出國挑戰，現在有追夢工程這個平台，他勉勵小球員們把握難得的機會，未來出國後，也要保持初心與對棒球的熱情。

另兩位評審劉基鴻、曾陶鎔提醒小球員們，未來的路還很漫長，無論是否入選最終測試會，既然下定決心選擇棒球之路，就不要輕易放棄，努力朝夢想目標前進，只要想清楚決定自己要做什麼時，就一定能做到最好。

味全龍球員劉基鴻、曾陶融、李辰勳擔任「追夢工程」評審。（味全提供）

(中時 )