所謂「婚前婚後兩個樣」，倒不是男女婚後有多驟變，而是不在這層關係上，很難發現伴侶的某些習慣，其實會讓人受不了大抓狂！王思佳2016年與從事貿易的男友Joe結婚，婚後生活幸福富足，羨煞他人，但她近日卻在節目上說曾跟老公因生活習慣大吵一架，竟大爆料：「他連沖都不沖，他就給我直接放進去」。

王思佳升格人妻後，既沒放棄演藝工作還兼顧了夫妻感情，感覺婚姻生活相當順利，但她最近作客《小明星大跟班》，坦言跟老公曾經劇烈爭吵，爆料說他「不沖就放進去」，原來說的是洗碗這件事。

王思佳認為家事應該夫妻共同分擔，例如洗碗這件事，表示自己用自己的碗，用完她一定順手就把碗洗了，「但我老公就是喜歡堆很多(才洗)」，而不只這點不同，王思佳透露老公在美國長大，都用洗碗機處理，但她從小看媽媽親手洗碗，這種差異就讓她有點難接受。

王思佳抱怨最大的痛苦是，老公把髒碗放進洗碗機前，都不會用水沖洗掉殘渣，甚至有時候用完碗盤很油，他還是不沖，還會說都洗乾淨了，結果王思佳一檢查，上頭還留著髒污，而閨蜜曾傳洗碗機內部運作的影片給她看，王思佳說那裡頭就是一根水柱不斷噴水，「只是用溫度和那個水柱讓你覺得碗好像有乾淨」，此後她更不信任洗碗機，結果就是夫妻倆為此大吵一架，老公還反駁說洗碗機這樣運作沒毛病，「不然買洗碗機幹嘛？就拿來洗碗，不然能洗什麼？」，讓她超無言。

(中時新聞網)