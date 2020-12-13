看護工的勞動條件至今尚未被《勞動基準法》保障，低薪超時工作已成常態，有移工表示，完整休假、公平的薪水才能照顧好雇主及其家人，更指出「若沒有台灣人願意做看護工，為何不給移工保障？」「換作台灣人自己，你還願意嗎？」

來自印尼的看護工Feni表示，看護工的工時很長，幾乎沒辦法好好休息，家庭看護工在台灣不適用《勞基法》，所以薪水只有1.7萬，連法定基本薪資都沒有，而且也沒有加班費，而且遇到職災只能靠自己，一點保障都沒有。

「想問台灣人，如果你的工作是這個樣子，你能夠接受嗎？如果台灣人都不能接受這樣的工作，那為什麼要用這樣的條件聘僱移工？為什麼不給移工保障？」

Feni說，前不久印尼政府提出零付費政策，有許多台灣雇主站出來反對，也許這次的《家事服務法》也會有許多台灣雇主反對，但只有讓看護工有充足的休息時間、完整的休假、公平的薪水，這樣才能夠好好的照顧雇主及其家人，所以《家事服務法》不只是保障移工，更是保障被照顧的人。

另一位同樣來自印尼的Lina說，看護工放假當天還會被雇主要求做完早餐才能出去，而且被要求下午5點前回到家，之後繼續工作，「請問這還算休假嗎？」「家護移工也是勞工，當然應該納入《勞基法》。」

來自菲律賓的Nilo受訪表示，自己是來台在工廠工作的移工，雖然工廠工人受《勞基法》保障，但看護工卻沒有，今天特別來聲援家務工應該要有《家事服務法》的訴求。

Nilo強調，移工也應被賦予轉換雇主的權利，「我們是被聘僱當勞工，不是當奴隸！」現行規定只有雇主有終止合約的權利，雇主和勞工都應有同樣的權利，這也會讓彼此的關係更健康。

(中時 )