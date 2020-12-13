行政院長蘇貞昌今天對於萊豬進口表示，台灣不能自己去設定一個跟國外完全不一樣的規定，除了將引來貿易報復，甚至會被認為是歧視。前總統馬英九則痛批，「根本沒這回事」，質疑民進黨只是在找理由，來討好美國，以台灣人健康為代價，相當可惡且不能原諒。

台北市副市長黃珊珊日前列席行政院會時建議，中央就萊豬進口政策，至少應明確標示「無萊劑美豬」，否則各地恐將各自為政，天下大亂，國民黨新北市長侯友宜也回應，贊成全國統一標示肉品是否含有萊劑。蘇貞昌則認為，台灣不能自己去設定一個跟國外完全不一樣的規定，除了將引來貿易報復，甚至會被認為是歧視。

對於是不是會被貿易報復？馬英九今天出席「2020 媽媽教我的詩頒獎典禮」活動前受訪表示，「根本沒有這回事，標示跟貿易沒有關係，是安全的措施。」

馬英九認為，民進黨現在就是在找一切理由，要討好美國人，以台灣人的健康作為代價，這是很可惡的、不能原諒的事。

(中時 )