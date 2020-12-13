台灣防疫有成，在本土零病例的保護傘下，口罩也供貨無虞，製造商開始在配色、圖案上發揮創意。全聯、家樂福、愛買日前開賣耶誕節口罩，有應景的雪人、耶誕樹、薑餅人、雪花等。一名網友上網分享，「照片和實物色差太大」，讓她相當失望。

「天啊！好想退貨」，一名媽媽原本滿心期待買到耶誕口罩，正好搭這波耶誕風，沒想到包裝盒打開一看，裡面的口罩顏色和廣告照片也差太多，「滿腔熱血，看到實物頓時被澆了一盆冷水」。

網友七嘴八舌，稱廣告照片本來就不可盡信，「色差是可調的，通常會修得很好看」、「後製是行銷重要的一環」、「這已經不是色差了，應標註封面為廣告效果」、「照騙！你沒用過交友app嗎」。

這些耶誕節口罩，平均售價每片10元至12元（兒童款價格較高），比一般單色口罩貴，但因樣式特殊，加上耶誕節快到了，仍吸引不少人搶購。

網友認為，若真的要買特殊色口罩，最好別上網挑，「有些藥局供民眾先看色再購買，比較妥當」、「特殊色是商人用來提高售價的噱頭」、「口罩有效果就好，不用太花俏」、「我曾經一款迷彩口罩戴7天」、「已經無關防疫了，這是時尚」。

(中時新聞網)