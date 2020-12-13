中國人民銀行前行長周小川13日表示，如果將來可能真有一種世界貨幣，技術的適應能力應該不成問題，而且很多方案具有相當程度的靈活性，可以及時調整，適合未來全球金融格局變化的需要。

21世紀經濟報導，周小川在2020上海金融論壇暨「上海國際金融中心建設目標與發展建議」報告發表會中表示，利用目前網路技術、行動終端的處理能力，以及雲端運算的處理能力，可促進支付體系現代化和跨境支付便利化。

周小川指出，過去由於通訊設施和運算能力的限制，獲取的資訊可能有限，處理的內容也不太多。在通訊能力、資訊獲取的能力，以及數據處理的能力大大提升以後，工作量的分布是可以調整的。這個調整可以在交易的時刻做更多的事情，有可能會使支付更加便利化，特別是跨境支付更加便利化。

周小川表示，在交易瞬間可以做的一個事情是處理匯率問題，就是在購買的時候，將原有帳戶中某一個幣種的貨幣進行兌換，兌換的量和所要購買的商品或服務正好完全一致。

另外，匯率資訊可以比以前更方便地獲得，避免金融機構在換匯時假優惠匯率待遇的弊端。另外一個好控制的是交易情境，商戶是有代碼的，因此可以比較清楚地判別是否是經常項目的支付，也可以判斷匯兌的規則是否合規。從這個角度上說，可以將這種情況視為一種智慧合約。

(工商 )