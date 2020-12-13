日媒引述知情人士透露，中國國務委員兼外交部長王毅11月底和日本外務大臣茂木敏充在東京會談時，曾邀其2021年訪問中國。

日本共同社報導，王毅於11月底訪日期間，重申中方擁有釣魚島（日本稱尖閣諸島）主權，令日本出現反對聲音，首相菅義偉政府正審慎考慮是否應邀。

報導稱，中國反對日美與澳洲、印度推進的「自由開放的印度太平洋」構想，但也警惕與美國下屆政府之間緊張持續。中方似乎有意針對2021年夏季的東京奧運會、2022年日中邦交正常化50周年等，營造友好氛圍，為實現被延期的中國國家主席習近平訪日，推進完善環境。

知情人士透露，王毅在會談中提出希望茂木敏充於2021年訪問中國。茂木敏充僅表示，將在合適的時候進行探討。

在會談中達成共識的部長級「日中經濟高層對話」預定2021年在日本召開。而王毅的邀請似乎是考量茂木敏充單獨訪問中國，以及茂木敏充、王毅擔任主席的日中高級別人文交流對話將在中國舉行。

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