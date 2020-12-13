中國人民銀行副行長潘功勝近日強調，人行將會同相關部門共同加強債券市場評級行業監督管理，強化市場紀律，推動大陸評級技術的進步、提高評級品質，提升信用等級區分度。進一步推動評級監管統一，真正發揮評級機構債市「看門人」的作用，促進評級行業高品質健康發展。

澎湃新聞報導，為進一步規範信用評級行業發展，人行11日召開信用評級行業發展座談會，會議由潘功勝主持。大陸發改委、銀保監會、證監會相關部門和交易商協會負責人員，以及市場評級機構、發行人、投資人代表參加會議。

潘功勝指出，信用評級是債市的重要基礎性制度安排，關係到資本市場健康發展大局。近年來，大陸評級行業在統一規則、完善監管、對外開放等方面取得長足進步，但也存在評級虛高、區分度不足、事前預警功能弱等問題，制約大陸債市的高品質發展。

潘功勝表示，評級行業應認真總結經驗教訓，堅持職業操守，勤勉盡責，努力提高評級能力，提升評級品質。監管機構、發行人、投資人等各方應各盡其責，共同推動大陸評級行業健康發展。

(工商 )