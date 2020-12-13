世界首度虛實整合之無人機競技賽就在臺灣！有著5G殺手級應用之稱的競技無人機，歐美蔚為風潮。在經濟部技術處科技專案支持下，工研院攜手仁寶電腦、國內競技無人機龍頭業者-飛競鬥士聯賽、台灣雲端物聯網產業協會無人載具SIG及台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA），臺灣無人機產業聯盟共同於今（13）日舉辦5G MR競技無人機大賽，是全球首場結合數位無線圖傳，並首次採用虛實障礙賽道的競技無人機比賽。

工研院更同步推出低延遲的第一人稱視角FPV（First Person View）數位傳輸、混合實境MR（Mixed Reality）與精準定位技術等三大特色之「數位FPV+MR競技無人機系統」。邀請國際競賽飛手，在競速時穿越虛擬與實體障礙，不但展現融合虛擬實境競技關卡與高速的通訊傳輸，同時驗證賽事直播的商業化概念，打造5G聯網無人機應用產業生態系。 經濟部技術處新世代通訊技術推進辦公室（6GO）技術長張麗鳳表示，5G已邁入商用化時代，各國政府都積極投入，希望能結合高頻寬、低延遲、大連結的優勢，提供整體解決方案來帶動5G應用發展。

經濟部技術處致力於5G關鍵技術發展與應用推動，今日「世界首航 5G MR無人機競技賽」，結合直播、數位影像傳輸、以及混合實境等技術，是5G應用的一個重要起步。在臺灣開啟全球首航的競技比賽，用應用來驗證技術，以跨域合作帶動創新產業，不但開創新的競賽模式，也建立新的產業合作典範。未來將持續與國際夥伴建立合作管道，推動與鏈結從營運、供應、設備製造到服務完整的產業鏈，協助國內產業進軍國際市場以拓展商機。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克指出，競技無人機是最能展現5G優勢的創新應用之一，在全球快速發展擴散，包括2021年亞洲室內暨武藝運動會、2022年世界運動會，都將競技無人機（Drone Race）列為示範或運動項目。工研院首創的「數位FPV+MR之競技無人機系統」，從競技無人機影像傳送到飛手觀看僅延遲0.05秒，支援4人同時場中競賽；同時，導入MR混合實境運算技術，於賽場中增加了虛擬障礙及碰撞視覺回饋，豐富賽事內容。期望臺灣競技無人機產業能複製F1賽事對汽車產業在科技研發、產業發展與媒體觀光等帶動效益，創造下一個競技商機，成為驅動台灣ICT產業發展的新引擎。

「世界首航5G MR無人機競技賽」工研院與無人機、直播與賽事業者跨域合作，仁寶電腦以5G直播現場競賽，讓整場賽事跟賽程無時差播出；飛競鬥士聯賽邀請榮獲國際穿越機大賽B組冠軍的知名飛手李岳倫，以及高收視連續劇之新生代女星，同時也是拿下TINYG迷你競速無人機大賽最速王寶座的徐愷伶等人，到場體驗5G影像傳輸、虛實場景及即時回饋等最新科技。

工研院期望藉此跨領域合作推動交流平台，串聯產業生態系共同開拓5G應用新商機。 5G邁入商用化時代，娛樂應用將是5G結合AI人工智慧重要的商機。根據Ericsson預估，5G應用將以媒體娛樂成長86%最高，其中又以影音服務為主；同時POLARIS Market Research也指出，2019年全球競技無人機市場規模超過4億美元，預計至2026年將以22.1％的複合年增長率成長。

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