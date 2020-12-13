神腦科技文教基金會12日舉辦「2020 原鄉踏查紀錄片競賽頒獎典禮暨特映會」，鼓勵20組獲獎團隊，並放映3部獲獎紀錄片，從各年齡層的視角及觀點出發，發掘台灣各個角落與眾不同的光景，號召更多人與我們一起關愛土地，以影代筆寫下屬於台灣這塊土地最深厚動人的故事。

神腦國際董事長賴勁麟表示，企業將持續推動社會公益及回饋社會，透過紀錄片競賽的推動來關懷台灣的土地，學童從中習得課堂以外的知識、培養出拍片熱情及對土地關愛，這正是紀錄片競賽的價值所在。

神腦國際總裁暨神腦基金會董事長林保雍認為，今年為5G元年，將為生活帶來重大改變，神腦基金會將加速推廣大眾使用數位工具記錄日常生活，針對樂齡長者開設教學課程，推動優質的全齡教育，享受數位生活帶來的樂趣。

內政部徐國勇部長到場力挺，表示從神腦的紀錄片競賽中，看到各年齡層對社會議題的觀點，對生活中的不完美更加關心，成為改變社會的重大力量。

神腦強調，神腦原鄉踏查紀錄片競賽為全國唯一橫跨兒少、青年、社會不同年齡層的紀錄片競賽，今年來到第12屆，以「日常即景」為競賽主軸，鼓勵民眾採集家鄉或日常生活中，最獨特的光影景象，用自我獨特的觀點以影像訴說，採取實際行動，實踐原鄉踏查精神。

在兒少組19組中脫穎而出勇奪最佳影片的《毛毛君的小旅行》，以富有童趣的逐格剪紙動畫，孩子採集家鄉美妙的人物、地景聲音，透過虛擬主角──手機錄音師「毛毛君」帶領觀眾認識家鄉台中「麗水社區」這塊土地。《打開歷史的記憶~魚苗寮的故鄉》是由彰化花壇鄉學童記錄家鄉養殖漁業的歷史轉變，隨飲食習慣改變，養殖漁業的繁殖也順應時代而轉型，剪輯脈絡順暢、內容豐富完整，因此獲得兒少組最佳剪輯獎的殊榮。

榮獲最大獎項─環境生態特別獎的《以啟山林》，以細膩的鏡頭及震撼的視覺，帶出緬甸青年返鄉開墾的心路歷程，為了生存、賺取錢財，主角決定追隨大時代的經濟浪潮，到緬甸北部幫中國人拓墾森林化為農地種植香蕉，看著燒森林的煙霧繚繞、腳踏著家鄉的土地，卻同時陷入無奈與掙扎之中，自己成為環境的破壞者，流動的複雜情感在影像中蔓延，訴說出經濟發展與環境生態的強烈衝突，仍在現在這個時代的各個角落中持續發生。

新創設原鄉踏查獎旨在鼓勵創作者從生活周遭取材，透過調查、探索及分析，將自身觀點實踐在紀錄片之中，2020年原鄉踏查獎頒給青年組《陪伴失智》，記錄失智的爺爺及照護者奶奶的一天生活，對他們來說是平凡不過的一天，對於創作者來說卻是充滿轉折的一天，高齡的奶奶對於照顧失智的爺爺感到辛苦，耗費了大半耐心、細心，充滿無奈的訴說，但寬容的心及無盡的愛完整地呈現於紀錄片之中，記錄了日常最動人且真實的時刻。

今年「神腦原鄉踏查紀錄片競賽」邀請金馬獎等級導演、製作人，耗費近三個月從180部紀錄片作品中，選出20部得獎作品，包含了環境生態、社會文化、人物寫真、故鄉紀事等豐富議題。在台灣這塊土地上有多少值得我們關注的人事物，神腦基金會表示，期盼藉由紀錄片拍攝，讓土地的記憶、家鄉的情感及文化的力量，這些你我平凡日常中的不平凡，在歷經時代的洪流，仍能永續的流傳下去，

(工商 )